Kälin startet gut in den Wettkampf

Siebenkämpferin Annik Kälin belegt an der WM in Eugene nach 4 von 7 Disziplinen Zwischenrang 8. Gleich zum Auftakt gelang der Bündnerin über 100 m Hürden mit einer neuen persönlichen Bestzeit, der zweitschnellsten Zeit aller Athletinnen, ein Ausrufezeichen. Am Montagabend Schweizer Zeit geht es mit dem Weitsprung weiter.



Über 400 m bedeuteten für Ricky Petrucciani und Silke Lemmens die Vorläufe Endstation. Der Tessiner blieb in 46'60" klar über seiner Bestleistung (45'02") und belegte wie die Zugerin Lemmens (52'86") Platz 5 in seinem Heat, der nicht zum Weiterkommen reichte. (red/sda)