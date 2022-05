Joggend auf und um den Churer Hausberg

Vom Herzen der Stadt Chur auf den Berg nach Brambrüesch – das ist das Leitmotiv des Trail Run Chur. Hier kommen alle Läuferinnen und Läufer auf ihre Kosten, schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Für Trailrunning-Anfänger gibt es eine kurze Distanz über 6,7 Kilometer, der 15 Kilometer lange Panoramatrail eignet sich für erprobtere Läufer. Wer viele Höhenmeter mag, meldet sich für den 12,5 Kilometer langen Berglauf an. Hartgesottene wählen die Strecke von Chur via Juchs nach Brambrüesch, weiter über Pradaschier zum Dreibündenstein und zurück nach Brambrüesch.