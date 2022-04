Jetzt Podestfahrer, bald Soldat

Er trotzte der ungewohnten Hitze. Der hohen Luftfeuchtigkeit. Und am Ende, nach etwas mehr als einer Stunde im Regenwald Brasiliens, da hatte Janis Baumann doch noch die Kraft, um kurz vor der Ziellinie das Vorderrad seines Mountainbikes in die Luft zu reissen. Rang 2 zum Start in die neue Weltcupsaison. Der erste Podestplatz in der U23-Kategorie für den 19-jährigen Igiser. Ein Meilenstein. «Um ehrlich zu sein», sagt Baumann, «habe ich mich selbst überrascht.» Doch dazu später.