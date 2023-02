Die Hörnli Trailjagd geht in die siebte Runde – mit einigen Neuerungen

Auch unter dem neuen Namen Bike Kingdom Hunt Arosa bleibt das bewährte Rennformat der letzten sechs Jahre bestehen. Von Freitag, 14. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, wird in Zweier- oder Dreierteams gefahren. Die Route wird mithilfe einer Trailkarte und Hinweisen von jedem Team individuell zusammengestellt, wie Arosa Tourismus in einer Mitteilung schreibt. Auf der Strecke begegnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedenen Herausforderungen und Kontrollstationen. Am Freitag garantiert ein Willkommensabend genügend Raum, um Freundschaften zu pflegen, neues Material zu testen, zu fachsimpeln und die Trails vom gesamten Bike Kingdom auszukosten.