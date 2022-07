Heimauftritt fast vor der Haustüre

Sommerferien sind die beste Zeit für Erholung am Meer oder einen Ausflug in die Berge. Was für viele Schulkinder im Kanton Spass und Freizeit bedeutet, ist es für Selina Casal nicht. Die Nachwuchsgolferin aus Zizers setzt ihre Prioritäten anders – und hat ebenfalls aufregende Tage vor sich. Als Mitglied des Swiss-Golf-Talent-Kaders hat sie ein Aufgebot für das Swiss Seniors Open erhalten. Erstmals überhaupt dürfen sich am Freitag und Samstag zehn der talentiertesten U16-Spielerinnen und -Spieler des Landes in Bad Ragaz mit den Golfprofis messen. «Nervös bin ich darum nicht», sagt Casal.