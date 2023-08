Supercup in der «Handball-Provinz»: Jetzt ist der Pokal in Chur

Am Montag ist er in Chur angekommen. Bis am 20. August steht der Supercup-Pokal im Churer Rathaus. Ehe er dann in der Oberen Au dem neuen Supercup-Sieger übergeben wird. Bei den Männern kommt es zur Neuauflage des Play-off- und Cupfinals zwischen den Kadetten Schaffhausen und dem HC Kriens-Luzern mit Superstar Andy Schmid. Bei den Frauen kommt es zum Klassiker zwischen den Spono Eagles und den Double-Siegerinnen des LC Brühl.

Zum ersten Mal überhaupt findet der Supercup der Handballer in der Bündner Hauptstadt statt. Und damit auf einem weissen Fleck auf der Handball-Landkarte. In ganz Graubünden gibt es keinen einzigen lizenzierten Handball-Verein. «Unser Ziel ist es, neue Regionen zu erschliessen. Der Supercup soll zeigen, wie dynamisch und schnell Handball ist», sagt Delia Dünser. Die Bündnerin ist Leiterin Partizipation & Marktentwicklung beim Schweizer Handballverband. «Wir wollen den Handballboom in Graubünden erwecken.»

Weshalb kommt der Supercup nach Chur? Delia Dünser erklärt es im Video.