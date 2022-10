Gute Stimmung trotz Regen und Matsch auf dem Rossriet

Kaiserwetter hatte sich Ruedi Niederer im Vorfeld gewünscht. Bekommen hat es der OK-Präsident des Rennvereins Maienfeld/Bad Ragaz nicht. Es hätte am zweiten Rennsonntag aber noch schlimmer kommen können. Zumindest bei den letzten drei Rennen inklusive dem Hauptereignis, dem von Kap Ocean gewonnen Grossen Preis des Cross-Club Maienfeld, hatte Petrus ein Einsehen. «Nachdem wir am ersten Sonntag besseres Wetter als vorausgesagt hatten, regnete es am zweiten Renntag leider schon am Morgen. Das hat viele Leute von einem Besuch abgehalten.