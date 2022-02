Grosskampf beim White-Turf-Finale

von Markus Monstein

So international und spannend war die Ausgangslage vor dem Grossen Preis von St. Moritz, Höhepunkt des White Turf-Meetings, lange nicht mehr. Vier in der Schweiz trainierte Pferde sehen sich einer ebenso grossen wie starken Phalanx von Gästen aus dem Ausland gegenüber: Vier Deutsche, zwei Franzosen sowie je ein Engländer, Italiener und Spanier streben den Sieg im 100'000-Franken-Rennen an.