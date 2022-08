Grosse Hauptprobe auf der Schwägalp

Von Patrick Casanova

Das Schwägalp-Schwinget als grösstes Bergfest der Schweiz ist zum Abschluss der Nordostschweizer Kranzfestsaison stets ein Höhepunkt im Kalender. Kein anderes jährliches Schwingfest zieht die Massen so in seinen Bann. Nach dem Coronaausfall 2020 sowie einer abgespeckten Version ohne Zuschauer im letzten Jahr werden am Sonntag wohl wieder über 10 000 Schaulustige auf die Passhöhe zwischen dem Toggenburg und dem Appenzellerland pilgern.