Grossartige Leistungen werden geehrt

Am Khuurer Sport Obig in der Trainingseishalle auf Obere Au sind am Montagabend das U18-Fussball-Team Südostschweiz, der Eislaufklub Chur und Martin Niggli von der Stadt Chur sowie der Interessengemeinschaft Churer Sportvereine als Nachwuchssportler, als Verein beziehungsweise als Funktion des Jahres geehrt worden. Weiter wurden Alex Fiva, Nino Schurter, William Reais, die Piranha-Chur-Unihockeyanerinnen Corin Rüttimann, Doris Berger und Julia Suter sowie Masters-Skirennfahrer Roberto Siorpaes für ihre Erfolge im letzten Jahr ausgezeichnet. (red)