Anlässe wie die OL-, die Biathlon-, und die Freestyle-WM passen zu Graubünden

In diesen Tagen macht die Orientierungslauf-WM in Flims/Laax den Anfang. Den Anfang einer Reihe von sportlichen Grossveranstaltungen, die bestens zum Kanton Graubünden passen. In zwei Jahren werden die Weltmeisterschaften im Biathlon in Lenzerheide und im Freestylesport im Engadin folgen. Für alle drei Anlässe gilt: Sie sind gross, aber nicht zu gross. Sie erzielen eine weltweite Wirkung, sind gleichzeitig aber auch lokal verankert und verlieren den regionalen Bezug nicht. Und vor allem sind sie nachhaltig, indem sie mit nur wenigen Ausnahmen die vorhandene Infrastruktur nutzen.