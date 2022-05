Gross denken, schnell laufen

Eigentlich, gesteht William Reais im Gespräch, würde er immer noch am liebsten hier in Chur in unmittelbarer Nähe seiner Familie und seines Kollegenkreises wohnen. Doch die Bündner Kapitale ist für die sportlichen Ambitionen des Leichtathletik-Professionals ein denkbar ungünstiger Ort. Sie liegt zu weit entfernt von den Trainingsstätten des 23-jährigen Sprinters vom LC Zürich, der mittlerweile in Emmen in der Zentralschweiz wohnhaft ist.