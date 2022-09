Grösse auch im Abgang

Die Meldung des Rücktritts von Roger Federer sorgte an diesem geschichtsträchtigen Donnerstag für ein heftiges Erdbeben nicht bloss in der Schweizer Sportszene. Aus dem Nichts kam sie nicht. Angesichts seines fortgeschrittenen Sportleralters von 41 Jahren sowie den chronischen Sorgen mit dem Knie, die definitiv gravierender waren, als sie nach aussen kommuniziert wurden, war es absehbar, dass der Tag der Götterdämmerung unmittelbar bevorsteht. Federer bleibt sich dabei treu. Er äusserte den für ihn «bittersüssen» Schritt in einer ausgefeilten Botschaft.