Profigolfer Freiburghaus inspiriert den Bündner Golfnachwuchs

Wie es weiter geht

Am Wochenende des 26. und 27. August stehen in Sagogn die Bündner Einzelmeisterschaft und der Grison Cup (Team) auf dem Programm. Am Samstag wird Four Ball gespielt, am Sonntag werden zusätzlich die Einzelmeistertitel vergeben. Tags darauf sind die Seniorinnen und Senioren dran und spielen dabei um den Bündner Meistertitel. Den Abschluss des Grossanlasses bilden am Dienstag, 19. September, die Meisterschaften von Staff und Professionals.