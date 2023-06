Kingston will seinen Titel am Swiss Seniors Open in Bad Ragaz verteidigen – auch ein Majorsieger kommt

Wenn Anfang Juli in Bad Ragaz wieder Weltklasse-Golf gespielt wird, kämpfen 60 Professionals über 50 Jahre beim einzigen Legends Tour Event der Schweiz um ein Preisgeld von 250’000 Euro. Das Swiss Seniors Open sei stark besetzt, vermelden die Organisatoren in einer Medienmitteilung. Angeführt wird das Teilnehmerfeld auch in diesem Jahr vom Titelverteidiger. James Kingston (Südafrika) hatte 2022 nicht nur in Bad Ragaz triumphiert, sondern mit einer starken Leistung über die gesamte Saison auch die Order of Merit der Legends Tour gewonnen.

Wildcard für Majorchampion

Ein Spaziergang wird die Titelverteidigung auf dem Par-70-Kurs des Golf Club Bad Ragaz für Kingston allerdings nicht. Neun der Top Ten des Vorjahres sind gemeldet – darunter der dreimalige Runner-up von Bad Ragaz, Phillip Price (Wales), und der «Rookie of the Year 2022» Adilson Da Silva (Brasilien), der im Mai in Österreich gewann. Mit Stephen Dodd (Wales) und Roger Chapman (England) reisen auch zwei Senior-Major-Champions nach Bad Ragaz. Noch nicht auf der Entry List steht der Name eines «regulären» Majorsiegers, der am 7. Juli sein Bad-Ragaz-Debüt geben wird: Paul Lawrie, Gewinner der British Open 1999 und erfolgreicher Ryder-Cup-Spieler, wird beim Swiss Seniors Open 2023 mit einer Wildcard an den Start gehen.