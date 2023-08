Bündner Meisterschaften in Sagogn: Wer holt sich den Titel?

Wer wird in diesem Jahr Bündner Meisterin und Bündner Meister im Golf? Diese Frage wird am kommenden Wochenende auf dem Buna Vista Golfplatz in Sagogn-Schluein geklärt. 114 Golferinnen und Golfer aus allen elf Bündner Klubs kämpfen am Sonntag um den Bündner Meistertitel. Bei den Damen tritt Sara Fischer (Brigels) zur Titelverteidigung an und geniesst in der mittleren Surselva einen «kleinen Heimvorteil». Bei den Herren wird es einen neuen Titelträger geben, der amtierende Bündner Meister Silvan Maissen (Sedrun) fehlt auf der Meldeliste.

Der Event beginnt schon am Samstag mit dem Four-Ball-Bewerb, der für den Teamwettkampf (Grison Cup) zählt. Total 19 Teams sind gemeldet. Am Montag geht es um die Titel der Bündner Seniorenmeisterin bzw. des Seniorenmeisters. In dieser Kategorie treten beide amtierenden Meister, Patricia Breede und Beat Zogg (beide Golf Club Arosa), zur Titelverteidigung an.

