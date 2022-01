Goldmann und Team Follador gewinnen die ersten Cuprennen

Dieses Wochenende finden in St. Moritz die ersten Cuprennen der Saison statt. Wie es in einer Mitteilung von Olympia Bob Run heisst, war das erste Rennen des gestrigen Tages das «Players Playground Race 1». An diesem Rennen setzte sich Maximilian Goldmann mit 0,63 Sekunden Vorsprung auf die neue Schweizer Meisterin Alena Huber durch. Auf dem dritten Platz landete Estelle Solène Wiprächtiger (+8,01 Sekunden).

Im Anschluss daran fand die «Hotel Bären Trophy» der 2er Bobfahrer statt. Das Team von Cédric Follador konnte sich gegen Marc Meile und Roman Wägeli durchsetzen (+ 1,28 Sekunden). Über Bronze freute sich Team Rohner (+ 2,08 Sekunden).



Die vollständigen Resultate finden Sie hier: Resultate