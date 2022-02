Glaronia lässt sich nicht von seinem Weg abbringen

von Peter Aebli

So ganz wie geplant begann die Partie für Glaronia in Münchenbuchsee nicht, und die ersten Punkte konnten die Bernerinnen feiern, die auf die lautstarke Unterstützung eines kleinen, aber engagierten Publikums zählen durften. Die Wende kam früh, mit einem starken Angriff von Captain Tina Lenzinger. In der Folge liefen die Glarnerinnen nie Gefahr, auch nur einen Satz zu verlieren.