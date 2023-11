Knapp am Podest vorbei: Bündner Turnerinnen überzeugen in Bern

von Michèle Albertin

An den Schweizermeisterschaften im Geräteturn-Teamwettkampf in Kirchberg (BE) waren 19 Turnerinnen aus den Geräteriegen des Graubündner Turnverbandes vertreten. Die Bündnerinnen bekamen es in allen Kategorien mit starken Konkurrentinnen zu tun, zeigten sich diesen aber mehrheitlich gewachsen.