Genuss und Action in Parpan

Wer es lieber etwas entspannter angehen möchte, kann am Freitagabend und am Samstagmorgen am Vinyasa-Yoga teilnehmen, welches draussen stattfindet. Am Freitag lässt der Sänger Seb Lorez den ersten Biketag mit seinem Livekonzert ausklingen. «Das gemütliche Village lädt zum persönlichen Zusammentreffen mit sportlichen Freunden und Familien ein», freuen sich die Organisatoren. Auch für kulinarische Highlights ist am Kleinsten Bikefestival gesorgt. (red)