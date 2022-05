Gemeinsam turnen und feiern

Allein wegen des prachtvollen Blumenschmucks in den mitgebrachten Hörnern ist der TV Oberschan der optische Hingucker beim «Staibock-Cup». Die Rheintaler sind nicht die einzigen, die ihr langes, voluminöses Mitbringsel schon vor der finalen Golden Gala in der Sporthalle Lust von den Blumen befreien und es mit Getränken füllen. Eine Kiste Bier ist auch für einen der Turner des TV Jenins der Preis, der nach seinem Sturz am Barren von den Turnkollegen eingefordert und «vernichtet» wird.