Gegen die weitverbreiteten Klischees

Zuerst hat sie ganz oft Nein gesagt. Nein zum Organisieren des Mountain Cup. Diesem Cheerleading-Wettkampf, der am nächsten Samstag in der Sporthalle Ried in Landquart über die Bühne gehen wird. Sie? Das ist Fabienne Walpen. Die OK-Präsidentin des durchführenden Vereins: dem Hummingbird Cheerleading Club aus Sargans. Nein gesagt hat sie nicht einfach so, sondern aus gutem Grund und schweren Herzens. Die Anfrage kam kurzfristig, nämlich Mitte Januar. Die Befürchtung, nicht genügend Helferinnen und Helfer zusammenzubekommen, war gross.