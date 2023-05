Südostschweizer Nachwuchsfussballer holen sich im U15-Cupfinal die Silbermedaille

Am vergangenen Wochenende ernteten die Nachwuchsfussballer des Team Südostschweiz die Früchte ihrer harten Arbeit, wie der Bündner Fussballverband auf seiner Website mitteilt. Nach Siegen im Oktober gegen das Team Valais/Wallis-Sion und im April gegen das Team Vaud-Lausanne qualifizierten sich die Südostschweizer für das Finalturnier des diesjährigen U-15-Schweizer-Cup. Auf den Spielfeldern vom Nachwuchs-Campus des FC Basel besiegten die Nachwuchskicker am Samstag zuerst die Junioren des FC Luzern mit 1:0 und in der zweiten Gruppenpartie das Team von Neuchâtel Xamax mit 2:0.

Im Finale gegen den FC Basel

Dank diesen beiden Erfolgen gelang dem Team Südostschweiz der Einzug ins Halbfinale vom Sonntag. Mit der Halbfinalqualifikation spendierte der Schweizer Fussballverband den Nachwuchsfussballern zudem eine Hotelübernachtung in Basel. Sonntags traf das Team Südostschweiz dann auf das Team Concordia Basel, während sich in der zweiten Halbfinalpartie der FC Basel mit dem FC Zürich duellierte.