Bündner Sportvereine erhalten 40’000 Franken von der Roger Federer Foundation 

Kinder und Jugendliche im Fokus



Die Roger Federer Foundation wurde 2003 vom kürzlich zurückgetretenen Tennisprofi Roger Federer gegründet. Sie unterstützt Frühbildungsprojekte in der Region des südlichen Afrikas und in der Schweiz. In der Schweiz steht die frühmotorische Förderung der von Armut betroffenen Kinder im Vordergrund. Im Jahr 2018 schenkte die Roger Federer Foundation den Kindern von Churwalden eine vom Künstler Stefan Grünenfelder gebaute Kugelbahn. Roger Federer besuchte am 18. April 2019 zum ersten Mal persönlich die Riesenkugelbahn am Portal in Churwalden und die Erstklässlerinnen und Erstklässler durften exklusiv mit ihm spielen. (red)