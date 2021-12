Frühe Belohnung für das Multitalent

Als Anina Hutter die frohe Botschaft überbracht wurde, schoss ihr zuerst folgender Gedanke durch den Kopf: «Eigentlich bin ich doch noch viel zu jung dafür.» Zu jung für den Sportförderungspreis, der jährlich vom Panathlon Club Chur und Umgebung an regionale Sportlerinnen und Sportler vergeben wird, um herausragende Leistungen zu würdigen. Schon Bekanntheiten wie Mauro Caviezel, Jonas Baumann, Elisa Gasparin oder Vital Albin wurden ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr ging der Check im Wert von 4000 Franken an Leichtathlet William Reais, der damals 21-jährig war. Und nun also Anina Hutter.