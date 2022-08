Frey und Stiebjahn durchbrechen die Siegesserie von Rabensteiner und Geismayr

Beim vierten Rennen der Swiss Epic standen die Mountainbikerinnen- und biker vor einigen Herausforderungen. Zum einen mussten sie sich gegen starken Regen durchkämpfen. Zum anderen geht die vierte Etappe von Laax nach Davos mit 100 Kilometer und 2800 Höhenmetern als die Längste in die Swiss Epic Geschichte ein. Durch die Rheinschlucht, vorbei an dem Wiesnerviadukt konnte sich in beiden Kategorien aber kein Team entscheidend absetzen.