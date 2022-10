Freiburghaus gewinnt englisches Challenge-Tour-Turnier

Der Bonaduzer Golfprofi Jeremy Freiburghaus hat nach seinem Sieg am Challenge-Tour-Turnier in Abingdon bei Oxford (GBR) deutlich die Führung in der Gesamtwertung der Challenge Tour übernommen. Der 26-Jährige gewann das mit rund 260'000 Franken dotierte Turnier im Stechen und sicherte sich so einen Siegercheck von 42'500 Franken. Für Freiburghaus war es der 1. Erfolg auf der Challenge Tour, nun steht einzig noch das den besten 40 Spielern vorbehaltene Tourfinale auf Mallorca auf seinem Golf-Programm.