Ist zyklusorientiertes Training legales Doping? «Kann man so sagen», so die Expertin

Es brauchte ein offenes Interview einer Sportlerin. Und einen Übersetzungsfehler. Und schon war das Thema in aller Munde. Ende Januar dieses Jahres. Ski-Star Michaela Shiffrin liegt nach ihrem 84. Weltcupsieg völlig ausgepumpt im Zielraum. Erklärt wenige Minuten später im Interview bei ORF: «Ich bin noch müder als sonst. Denn ich bin gerade an einem ungünstigen Zeitpunkt meines monatlichen Zyklus.» Auf Englisch: «My monthly cycle.» Bloss übersetzte der österreichische Kommentator leicht anders: «Ich komme nicht einmal zum Radfahren (englisch: to cycle), weil ich zu müde bin.»