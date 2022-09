Flugeinlagen im Prättigau

Die vergangenen Tage waren nicht einfach für die Veranstalter der Schweizer Meisterschaften im Gleitschirmfliegen in der Sparte «Hike and Fly» im Prättigau. Die düsteren Wetterprognosen hielten die Equipe um den OK-Präsidenten Peter Kobler auf Trab. Erst am Mittwoch wurde angesichts der nun doch ein wenig verheissungsvolleren Aussichten für Samstag und Sonntag in Absprache mit dem Schweizer Verband die Ampel auf Grün gestellt.