Finalturnier der Frauen verspricht viel Spannung

In den letzten Jahren war Diepoldsau das Mass der Dinge bei den Frauen. Das Team von Trainer Anton Lässer hat die Dominanz von Jona gebrochen und hat selbst zum Siegeszug angesetzt. Drei Schweizer Meistertitel in Folge haben die Rheininslerinnen in der Zwischenzeit gewonnen und auch die Qualifikation der laufenden Hallensaison auf Rang 1 beendet. Allerdings sind sie für einmal nicht durchmarschiert, denn gleich zum Auftakt setzte es eine Niederlage ab gegen Kreuzlingen (2:3).