So bringt euch die Rhätische Bahn an den Engadin Skimarathon

Dreh- und Angelpunkt während und nach dem Rennen ist laut RhB die nur am Tag des Marathons betriebene RhB-Haltestelle «S-chanf Marathon». Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen so direkt das Zielgelände. Den Sportlerinnen und Sportlern ermöglicht die Haltestelle in Zielnähe eine bequeme Rückreise.