Fabiana Mottis: «Das ist alles einfach unglaublich schön»

Ostermontag, ausverkaufte Sporthalle Löhrenacker in Aesch. Der letzte Aufschlag, der letzte Block, dann ist es geschafft. Mit 25:23 gewinnen die NLA-Volleyballerinnen von Neuchâtel UC gegen das Heimteam von Aesch-Pfeffingen den vierten Satz und damit Spiel 4 in der Best-of-5-Finalserie sowie den Meistertitel. Es ist der dritte in Folge für die Westschweizerinnen, die sich für eine fast perfekte Saison mit einer niederlagenfreien Qualifikation belohnen.