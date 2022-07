Etwas Orientierung in diffusen Zeiten?

Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Die Weltmeisterschafen 2023 im Orientierungslauf in Flims/Laax sollen nach Wunsch des Schweizer Verbands und der Organisatoren definitiv ein grosses Ereignis werden. Ein Jahr vor dem Startschuss werben die Exponenten in Laax mit der grossen Kelle. Sie scheuen keinen Aufwand und lassen neben dem Informationsteil die Schweizer Topathleten Daniel Hubmann und Joey Hadorn für die Medienvertreter zur optischen Anschauung der Sportart im Gelände rund um den örtlichen See einen kleinen Orientierungslauf absolvieren.