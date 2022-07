Emotionen nicht im Griff

So wie am Sonntag hat man den Mountainbike-Profi Nino Schurter noch nie gesehen. Wie er nach seiner Zieldurchfahrt vor Tausenden von Fans direkt auf seinen Schweizer Konkurrenten Mathias Flückiger zusteuerte, der erschöpft am Boden sass. Ihn mit Beschimpfungen eindeckte und mit seiner Faust auf dessen Rücken schlug. Vermutlich nicht ohne Grund. Im Waldstück kurz vor dem Ziel des Cross-Country-Rennens soll es zu Flückigers riskantem Überholmanöver gekommen sein, wodurch beide Schweizer in Führung liegend zu Boden gingen.