Emotionales Ende der Broncos-Meisterserie

Und vorbei war er, der grosse Traum vom fünften Titel in Serie für die Calanda Broncos. Quarterback Chase Andries hatte soeben ein letztes Mal versucht, einen tiefen Ball in die gegnerische Endzone zu werfen, um die drohende Niederlage im Swiss Bowl in Grenchen doch noch abzuwenden – dank der Interception der Berner Defensive war das Spiel nach diesem Spielzug aber zu Ende – Broncos 22, Grizzlies 26.