Eine Rennfahrt in die Vergangenheit

Gut 270 Rennfahrerinnen und Rennfahrer werden im kommenden Juni am Kerenzerbergrennen an den Start gehen. Der wohl bekannteste Teilnehmer im Starterfeld wird Peter Sauber sein – und zwar im selben Rennauto, mit dem er schon vor einem halben Jahrhundert den Kerenzerberg hochflitzte. «Dass nun auch Peter Sauber selbst im C1 am Start stehen wird, ist fantastisch und ein absolutes Highlight», wird OK-Mitglied Franz Leupi in einer Medienmitteilung zitiert.