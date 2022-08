Ein Jubiläum unter einem besonderen Stern

Die Anfrage von geflüchteten ukrainischen Eiskunstläuferinnen kam kurzfristig und unerwartet, doch Daniel Fürer musste nicht lange überlegen. Der Organisator des Super Summer Camp in Flims sagte schnell zu. Denn wenn er humanitär helfen und dieser arg gebeutelten Nation etwas Gutes tun könne, mache er dies gerne. Und so stand das alljährlich stattfindende Eiskunstlauf-Camp in Flims nicht nur wegen dem 30-jährigen Bestehen unter einem besonderen Stern.