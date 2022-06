Ein Fest, das in Erinnerung bleibt

Jean-Pierre Thomas ist ein gefragter Mann. Den Präsidenten des Graubündner Turnverbands kennt man. Am Glarner-Bündner Kantonalturnfest in Näfels und Filzbach, das alle zwei Jahre abwechslungsweise im einen und wieder im anderen Kanton stattfindet, ganz besonders. Zumal die Bündner bei ihren Glarner Freunden an diesem Wochenende mit einem Aufgebot von über 30 Turnvereinen aufgeschlagen haben. Da mal ein Schwatz, dort mal ein Anstossen – es läuft immer etwas. Schön sei dies und doch nicht immer ganz einfach, sagt Thomas.