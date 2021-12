Ein bescheidenes Zwischenzeugnis

Andrea Zendralli ist definitiv kein Traumtänzer des Volleyballs. Er hat in seiner Kernkompetenz als Aktiver, Trainer und Schiedsrichter vieles erlebt beim VBC Chur. Und so machte er sich vor seiner zweiten Spielzeit als Cheftrainer der in der 1. Liga domizilierten Männerequipe nichts vor. Nach gewichtigen Abgängen – so läuft der mit seiner Körpergrösse auf der Mitteposition sehr wichtige Gian-Luca Thuner neu bei Volley Näfels in der Nationalliga A – waren Trainer und Mannschaft auf eine schwierige vierte Spielzeit in Folge in der Wunschspielklasse 1. Liga vorbereitet.