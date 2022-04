Ehemalige Siegerinnen am Start

Obwohl die Anmeldefrist für das Flumserberg Ladies Open erst in drei Wochen abläuft, zeichnet sich schon jetzt ein sehr starkes und spannendes Feld ab. Unter den 108 Golf-Spielerinnen aus über 20 Nationen sind mit Noemi Jimenez Martin aus Spanien und der Schweizerin Elena Moosmann auch zwei ehemalige Siegerinnen gemeldet. Dass beide in Topform sind, zeigten sie mit ihren Leistungen am ersten Turnier in Frankreich. «Die Vorbereitung durch die Spitzensport-RS hat mir zu einem guten Start verholfen. Gleichzeitig habe ich festgestellt, dass ich noch ein paar Sachen verbessern kann, damit ich in Gams vor einheimischem Publikum mein bestes Golf zeigen kann», sagt Moosmann. Ebenfalls angemeldet ist Lucrezia Colombotto Rosso. Die Italienerin konnte das erste Golfturnier der Saison in Frankreich gewinnen.