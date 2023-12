500’000 Franken für das Eidgenössische Schützenfest in Graubünden

14 Millionen Franken Kosten

Chur war bereits 1842 (Quaderwiese), 1949 und 1985 (Rossboden) Austragungsort dieses Grossanlasses. Im Jahr 2026 wird das 59. Eidgenössische Schützenfest wiederum in der Kantonshauptstadt durchgeführt. Insgesamt werden rund 36’000 Teilnehmende und rund 100’000 Festbesucherinnen und -besucher erwartet. Das Festzentrum wird sich bei der bestehenden Schiessanlage Rossboden in Chur befinden. Zusätzlich werden 20 bis 25 weitere Schiessanlagen in verschiedenen Bündner Gemeinden in die Festivitäten und den Schiessbetrieb eingebunden. Für die Durchführung des Eidgenössischen Schützenfests 2026 rechnen die Organisatoren mit einem Gesamtaufwand von rund 14 Millionen Franken. (red)