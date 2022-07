Durch die Einfachheit setzt der Golfprofi zum Höhenflug an

So schnell bringt Jeremy Freiburghaus nichts aus der Ruhe. Nicht einmal die verloren gegangene Golfausrüstung, die es bei seiner Rückkehr in die Schweiz vor zwölf Tagen nicht bis in die Bündner Heimat geschafft hatte. Mit ihr hat der 26-jährige Profigolfer aus Bonaduz in den vergangenen Wochen optimal performt. Auf der Challenge Tour gelangen dem besten Schweizer an den letzten fünf Turnieren vier Top-10-Ergebnisse. Damit steht er in der Gesamtwertung auf Rang 4 und darf sich mit dem Aufstieg in die höchste Klasse, die DP World Tour, befassen.