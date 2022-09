Drei Medaillen an den Schweizer Meisterschaften in der Königsdisziplin

In der Königsdisziplin des Orientierungslaufs sicherten sich die Teilnehmenden aus Graubünden insgesamt drei Medaillen. Aufhorchen liess insbesondere Nina Gujan aus Trin Mulin. Die 14-Jährige wusste ihre läuferischen und kartentechnischen Stärken gekonnt einzusetzen und lief in ihrer Altersklasse zu Silber. Damit liess sie knapp 40 Konkurrentinnen hinter sich. Auch in den Seniorenkategorien gab es zwei Medaillen: Ursi Ruppenthal (Domat/Ems) sicherte sich bei den Frauen ab 50 Jahren Gold, Adrian Puntschart (Chur) bei den Männern ab 60 Jahren Silber.