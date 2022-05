«Diese Spiele sind immer ein Highlight»

Marco Mahrer begrüsst uns freundlich und mit festem Händedruck zum Interviewtermin. Hätte man eine Stunde zuvor nicht seine Football-Highlightvideos gesehen, könnte Mahrer auch ein normaler, muskulöser Architekt sein. Doch am Wochenende wandelt sich der ruhige und zurückhaltende 32-Jährige zum Starverteidiger des Churer Footballteams Calanda Broncos. «Gibst du am Spieltag nicht Vollgas oder bist nicht konzentriert, steigt die Verletzungsgefahr,» so Mahrer.