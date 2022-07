Die Schweizer Meister in Scuol sind gefunden

Siegerduo aus der Schweiz

Wie es in einer Mitteilung der Veranstalter heisst, verteidigte der 29-jährige Tim Bollinger aus Nods seine Führung und sicherte sich damit seinen zweiten Schweizer-Meistertitel im Paragliding. Er klassierte sich vor dem erfolgreichen Weltcup-Piloten Dominik Breitinger (Worben) und dem vierfachen Schweizer-Meister Stephan Morgenthaler (Staffelbach).

Bei den Frauen galt Yael Margelisch als Favoritin. Sie dominierte den Wettkampf tatsächlich und gewann ihren zweiten Titel. Die 31-jährige Walliserin sei bereits an der legendären Montegrapp Trophy 2022 mit dem zweiten Platz in die Saison gestartet und habe ihre Hochform nun auch in Scuol gezeigt, heisst es in der Mitteilung weiter.. Die dreifache Schweizermeisterin Emanuelle Zufferey (Martigny) platzierte sich auf dem zweiten Rang, Viera Schwery (Unterseen) sicherte sich den dritten Platz. (red)