Die Nightsmasher gewinnen das 24-Stundenformat 

Rund 500 Personen besuchten den Anlass während den 24 Stunden. Das OK ist überzeugt, dass das Event eine Langzeitwirkung haben wird. Denn die Rückmeldungen von Teilnehmenden, Verbänden, ehemaligen Tennisprofis und Zuschauenden war durchwegs positiv. Und so wollen die Organisatoren auch in Zukunft gross denken und an ihrer Vision von zusätzlichen Ausführungen in der Schweiz festhalten. Das Finalturnier soll weiterhin auf der Lenzerheide stattfinden. Dort, wo Scalottas, Danis, Parpaner Rothorn und Lenzerhorn, wie Wächter über der Tennisanlage von Lenzerheide thronen. (red)