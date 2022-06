Die Männer fahren dieses Mal durch

Was lange währte, wurde endlich gut im Vorjahr in der Surselva. Im zweiten Anlauf – die Tour de Suisse 2020 fiel der Coronapandemie zum Opfer – klappte es mit der Premiere der Schweizer Landesrundfahrt in Disentis/Sedrun. Während zwei Tagen gastierte der internationale Radsportross im Vorjahr vor Ort. Höhepunkt und Abschluss war das Bergzeitfahren von Disentis/Sedrun nach Andermatt.