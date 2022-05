Die ewige Suche nach der Perfektion

Nach dem Winter ist vor dem Winter. Dies gilt für Langläufer jeder Couleur und jeder Alterskategorie. Und so vollzog der 58-jährige, international erfolgreiche Masters-Langläufer Gian Jörger aus Chur einen unvermeidbaren operativen Eingriff an der rechten Schulter just nach Beendigung der Saison im März. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, sagt Jörger, der indes auch von Problemen beim Schlaf berichtet. Die operierte Problemschulter bereitet Schmerzen.