Der Weltranglistenerste zu Gast in der Herrschaft

Die Bergkulisse und die perfekte Infrastruktur stehen am Ursprung des Summer Masters in Maienfeld. Bereits zum sechsten Mal findet es im Reitsportzentrum Möhrplatz vom Donnerstag bis am Sonntag statt. OK-Präsident Thomas Zweifel spricht von «einer grossen Vorfreude». Einerseits, weil das Turnier nach zwei wegen Corona schwierigen Jahren wieder ohne Sicherheitsvorschriften und Einschränkungen durchgeführt werden könne. «Das macht vieles einfacher. Und auch das Wetter scheint in diesem Jahr mitzuspielen – einfach nur toll», so Zweifel.