Der Swissalpine setzt in Chur neue Massstäbe

Der Swissalpine erweckte 1986 mit seiner ersten Austragung die Faszination für das ultralange Berglaufen und Trailrunning in der Schweiz zum Leben. Wie Veranstalter Tuffli Events in einer Mitteilung schreibt, ist der Swissalpine nicht nur der älteste Marathon Graubündens, sondern gehört auch zu den ältesten Bergläufen der Schweiz und der Alpen. In der Zeit von 1986 bis 2021 absolvierten über 130’000 Teilnehmende den Swissalpine in Davos. In diesen Jahren entwickelte sich das Rennen zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor für die Region. Zudem machte sich der Swissalpine in der nationalen und internationalen Laufszene zu einem bekannten Namen.